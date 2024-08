Dessau/Wörlitz/MZ. - Anlässlich ihres 130. Geburtstages lädt die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn (DWE) zu einer Sonderfahrt nach Wörlitz ein.

„Geburtstagsexpress“ startet am Sonntag, 22. September und verspricht ein abwechslungsreiches Programm im Gartenreich

Wie die DVV-Stadtwerke Mitte der Woche informierten, startet der „Geburtstagsexpress“ am Sonntag, 22. September und verspricht ein abwechslungsreiches Programm für alle Eisenbahnfreunde und Geschichtsinteressierten. Unter dem Motto „Auf den historischen Spuren der DWE“ können die Besucher in die spannende Geschichte der Traditionsbahn eintauchen.

Begleitet von den Nahverkehrsfreunden und der Mundartgruppe „Christoph Hobusch“, startet die DWE um 12.05 Uhr ab Dessau Hauptbahnhof. Nach Ankunft in Wörlitz erwartet die Besucher eine exklusive Führung durch das Wörlitzer Schloss. Danach gibt es eine Stärkung beim Kaffeetrinken im Wörlitzer Hof.

Den Abschluss bildet eine Führung durch den Wörlitzer Park mit Gästeführerin Ines Gerds, die Einblicke in die damalige Zeit bietet. Die Rückfahrt nach Dessau ist für 17.20 Uhr vorgesehen. Die Tickets für die Sonderfahrt zum 130. Geburtstag der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn sind ab sofort im Kartenvorverkauf bei der Mobilitätszentrale im Hauptbahnhof, und in den Touristinformationen in Dessau und Roßlau erhältlich. Tickets kosten 36 Euro für Erwachsene, 33 Euro für Kinder und Ermäßigte. Enthalten sind alle Kosten für Schloss- und Parkführung, Kaffeetrinken sowie die Hin- und Rückfahrt mit der DWE.

Auch zum diesjährigen Vulkanausbruch im Wörlitzer Park bietet die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn am Freitag, 16. August, und Samstag, 17. August, Sonderfahrten an. Jeweils um 20.05 Uhr ab Dessau Hauptbahnhof und 23 Uhr ab Wörlitz Bahnhof verkehren die Zusatzbahnen zur Veranstaltung und zurück. Es gilt der reguläre Fahrpreis von 6,50 Euro für Erwachsene und 5 Euro ermäßigt. Tickets sind wie gewohnt in der Bahn oder in der Mobilitätszentrale erhältlich.

Dessauer Verkehrs GmbH startet unter dem Motto „Schienenglücksmomente“ einen Fotowettbewerb

Neben den Sonderfahrten startet die Dessauer Verkehrs GmbH auch einen Fotowettbewerb. Unter dem Motto „Schienenglücksmomente“ können Teilnehmer bis zum 30. September ihre schönsten Aufnahmen einreichen von der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn und der Dessauer Straßenbahn, die in diesem Jahr ebenfalls 130 Jahre alt wird. Die besten Fotos werden anschließend in einem Publikumswettbewerb prämiert. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Freifahrt mit der Historischen Straßenbahn für bis zu 20 Personen.

Weitere Infos unter www.dvv-dessau.de oder per Telefon unter (0340) 8992550