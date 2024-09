Am Bahnhof in Dessau-Süd hat es am Montag, 16. September, einen tödlichen Unfall gegeben.

Zug erfasst Person am Bahnhof in Dessau-Süd: Bahnstrecke in Richtung Wolfen ist voll gesperrt

Der Güterzug steht am Bahnhof in Süd: Der Bahnübergang zum Bahnwerk ist blockiert.

Dessau/MZ. - Am Bahnhof in Dessau-Süd hat es am Montag, 16. September, einen tödlichen Unfall gegeben. Gegen 14 Uhr hat dort ein Güterzug eine Person erfasst. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Dessau. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Die Bahnstrecke zwischen Dessau und Wolfen ist gesperrt. Der Güterzug blockiert zudem den Bahnübergang zum Bahnwerk in Süd. Wer dieses zum Ziel hat, muss einen Umweg auf sich nehmen.