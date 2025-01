Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag, 28. Januar die Polizei beschäftigt. Der hatte in der Randstraße Alten einen Unfall mit 20.000 Euro Schaden verursacht und war geflüchtet.

Unfallflucht in Dessau

Die Polizei in Dessau sucht Zeugen.

Dessau/MZ. - Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag, 28. Januar die Polizei beschäftigt. Zeugen hatten gegen 13.35 Uhr die Beamten informiert, dass sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ernst-Zindel-Straße ein Auto befindet, dessen Fahrer stark alkoholisiert ist und das starke Beschädigungen aufweist.

Bevor die Polizei vor Ort eintraf, waren Auto und Fahrer vom Parkplatz verschwunden. Beide konnten wenig später in der Randstraße Alten angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 65-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und tatsächlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Zu den Schäden am Auto erklärte der Mann, dass er eine Kollision mit einem Laternenmast in der Randstraße Alten hatte. Nach dem Aufsuchen der Unfallstelle wurden tatsächlich Schäden an einem Laternenmast und Fahrzeugteile vom Verursacher festgestellt. Der Gesamtschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Diese können sich unter (0340) 25030 beim Polizeirevier Dessau melden.