Schäden festgestellt Zerbster Brücke in Roßlau ist nicht das einzige Problem - Weitere Bauarbeiten auf B184 stehen an

Die Zerbster Brücke in Roßlau ist derzeit voll gesperrt - und damit die B184. Doch Autofahrer droht noch an anderer Stelle Ärger. Die Landesstraßenbaubehörde Ost nimmt den Abschnitt zwischen Jütrichau und Tornau in den Blick. Was geplant ist.