Zeitplan stockt: Kanzlei soll bei Gründung der Privat-Uni in Dessau helfen

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Pläne für die Gründung einer Privatuniversität in Dessau-Roßlau sind offenbar, was die Zeitschiene angeht, zu ambitioniert. Der Stadtrat hatte im Juni die Gründung der Uni beschlossen. Im Beschlusstext heißt es: „Bis zum 30. September 2024 soll nach Rücksprache mit den Unternehmen der kommunalen Familie die bereits vorbesprochene Finanzierung vertraglich sichergestellt und die in der Machbarkeitsstudie definierte gGmbH gegründet werden.“