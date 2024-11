„Zak Zak“ heißt es seit Freitag, 1. November, in der Dessauer Kavalierstraße. Was dort geboten wird.

Zeit für „Chicken Time“ abgelaufen: Nachfolger für Imbiss in Dessau Innenstadt hat schon geöffnet

Neu eröffnet wurde 1. November das Lokal "Zak Zak" in der Kavalierstraße 66. Seinen Namen verdankt der Laden seinem Inhaber Firas Zak Zak.

Dessau/MZ. - Ende Oktober noch verdecken Bauplanen die Einsicht in den vorherigen Hähnchen-Imbiss in der Kavalierstraße 66. „Demnächst Neueröffnung“ verhießen ein paar Aufkleber. Demnächst war voriger Freitag: Am 1.November begrüßen Luftballons die ersten Gäste im neuen Fastfood-Bistro „Zak Zak“.