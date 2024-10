Das Dessauer Tierheim sucht derzeit nach einer liebevollen Familie für eine Hündin, die in ihrem Leben bislang nur wenig Freude hatte. Das Veterinäramt hatte sie „befreit“.

Dessau/MZ. - Findet Maja nun doch noch ein Zuhause? Das Dessauer Tierheim sucht derzeit nach einer liebevollen Familie für eine Hündin, die in ihrem Leben bislang nur wenig Freude hatte.

Seit Juli lebt die rund zehnjährige Altdeutsche Hütehündin in der Einrichtung Am Friedrichsgarten. Sie wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung vom Veterinäramt im Raum Dessau aufgegriffen. Wo genau, das weiß man im Tierheim nicht. Fest steht aber: „Das waren wirklich katastrophale Haltungsbedingungen“, sagt Tierheimleiterin Doreen Kohl. Maja habe auf einem Privatgelände ausschließlich draußen gelebt und sei immer angekettet gewesen. Zudem war sie laut Kohl auch ein sogenannter Vermehrerhund. Hierbei handelt es sich um Hunde, die fast nur dafür gehalten werden, so viel Nachwuchs wie möglich zu gebären.

Als sie im Sommer im Tierheim ankam, sei sie sehr zurückhaltend und auch nicht an den Kontakt mit Menschen gewöhnt gewesen. Während ihrer ersten Zeit im Heim habe es deswegen auch wenige Interessenten für die Hündin gegeben.

In den vergangenen Monaten hat sich insbesondere eine junge Frau, die im Tierheim ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, und gut mit sogenannten Angsthunden umgehen kann um Maja gekümmert. „Sie musste die schönen Dinge des Lebens erst einmal kennenlernen“, sagt Kohl.

Maja ist auch eine der Hauptfiguren in der aktuellen Folge der MDR-Sendung „Tierisch tierisch“, die am vergangenen Mittwoch, dem 23. Oktober, ausgestrahlt wurde. Doreen Kohl berichtet, dass sich in den vergangenen Tagen bereits zwei Interessenten beim Tierheim gemeldet hätten, die Maja kennenlernen würden. Für weitere Interessenten sei man aber offen.

Die zukünftigen Besitzer sollten geduldig und sensibel mit der Hündin umgehen. Nach Möglichkeit sollten sie auch aktive Menschen sein, Kinder sollten schon älter sein. Ein Garten sei praktisch, da Maja ihr ganzes Leben draußen verbracht hat.

Interessierte, die sich vorstellen können, Maja ein neues Zuhause zu bieten, können sich unter 0340/ 21 44 43 melden.