„Dentists for Africa“ treffen sich in Dessau Zahnarzt aus Dessau berichtet über Einsatz in Kenia: „Wir waren die ersten, die jemals dort waren“

Seit 2005 engagiert sich auch der Dessauer Zahnarzt Stephan Olek im Verein Dentists for Africa. Wenn der Verein in Dessau tagt, können sich am 5. November auch Interessenten über die vielfältigen Projekte des Vereins informieren. Denn die Projekte umfassen weit mehr als nur Zähne ziehen.