Spezieller Onlineshop Y-Haus zum Schnäppchenpreis - André Frank aus Dessau entwirft Bausätze von Gebäuden der Region

Der Modellbauer André Franck entwirft in seiner Werkstatt in Dessau-Kleinkühnau Bausätze von ungewöhnlichen Gebäuden aus der Region und verkauft sie bundesweit in seinem Onlineshops „epoche5store“. Eine Feuerwache ist sein Verkaufshit.