An diesem Wochenende ist der erste Advent und damit beginnt auch die Zeit der vielen stimmungsvollen kleinen und großen Märkte und Konzerte in der Vorweihnachtszeit.

Wörlitz, Möllensdorf, Kochstedt - Zwölf Tipps für den ersten Advent in Anhalt und Wittenberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wörlitz/Wittenberg/MZ. - An diesem Wochenende ist der erste Advent und damit beginnt auch die Zeit der vielen stimmungsvollen kleinen und großen Märkte und Konzerte in der Vorweihnachtszeit. Hier eine Auswahl der Veranstaltungen, die am bevorstehenden Wochenende geplant sind.