Besonderer Gedenktag Worldwide Candle Lighting Day - Sternenkinder-Verein Dessau plant einen Lichterspaziergang

Der Verein Sternenkinder Dessau hat große Unterstützung durch die Johannisloge erfahren. Die Zusammenarbeit hält an. In der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau kann man den Verein am Sonntag zum Worldwide Candle Lighting Day kennen lernen.