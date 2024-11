Etwa 90.000 Euro Schaden Wohnungsbrand in der Kleinen Schaftrift in Dessau: Feuerwehr sucht nach einer vermissten Person

Bei einem Wohnungsbrand in der Kleinen Schaftrift in Dessau ist am Dienstagabend ein Schaden von etwa 90.000 Euro entstanden. Zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.