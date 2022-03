Wohnungen in Dessau verwüstet - Schaltschränke ausgeräumt und Bäder demontiert

Dessau/MZ - Unbekannte Täter haben in einem Wohnblock in Dessau-Alten gewütet und gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war. Aufgefallen war die Heimsuchung, als eine Mieterin am Wochenende keinen Fernsehempfang hatte. Bei der Überprüfung von vier miteinander verbundenen Wohnungen stellte die Polizei jeweils Spuren gewaltsamen Eindringens fest. Im gesamten Wohnblock waren drei Schaltschränke aufgehebelt worden. Der oder die Täter entwendeten aus den Schränken gleich sämtliche Kabel.

Weiterhin wurden im Block drei leerstehende Wohnungen aufgebrochen und daraus Badgarnituren sowie Wasserhähne demontiert. Der gewaltsame Diebstahl zog zu allem Übel noch Wasserschäden nach sich. Des Weiteren machten sich die Täter noch im Keller zu schaffen und hebelten dort zahlreiche Boxen auf.

Nach Polizeiaussage am Sonntag konnte der Tatzeitraum noch nicht konkret eingegrenzt werden. Auch eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.