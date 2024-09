In Mosigkau soll eine Wohngruppe für Kinder und Jugenliche entstehen. Eine Initiative will das verhindern und lädt zum Bürgerdialog. Warum der nun widerholt werden soll und welche Rolle die rechtsextreme AfD spielt.

Geplante Wohngruppe für Kinder und Jugendliche in Mosigkau: Warum Veranstaltung nur im Nebel stochert

Bürgerdialog zu einer geplanten Wohngruppe für Kinder und Jugendliche in Mosigkau. Dezernentin Eter Hachmann und Jugendamtsleiter Christian Deckert waren die Ansprechpartner für die etwa 200 Mosigkauer Bürger.

Mosigkau/MZ. - Der örtliche Sportverein kämpft gegen den Wildwuchs auf seinen Spielflächen. Der Jugendtreff hat krankheitsbedingt seit längerer Zeit schon wieder geschlossen. Auch sonst sind die Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sehr beschränkt. „Wie soll man da vernünftig fremde Kinder und Jugendliche integrieren“, fragte ein Mosigkauer Einwohner und Vater von zwei Kindern am Mittwochabend in der Turnhalle der Waldorfschule in Mosigkau.