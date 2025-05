Ein Tourismusmanager aus dem südostasiatischen Land will Kontakte nach Dessau-Roßlau knüpfen und sein Land bekannter machen. Auch ein Besuch des Präsidenten steht im Raum. Wie er ausgerechnet auf die Bauhausstadt kam.

Dessau-Roßlau/MZ. - Eine schicksalhafte Begegnung zwischen einem Dessauer Touristen und einem Reiseleiter im März dieses Jahres könnte der Bauhausstadt den Besuch des sri-lankischen Staatspräsidenten bescheren. Derzeit ist ein Tourismusmanager aus dem Land, das südlich von Indien im Indischen Ozean liegt, zu Besuch in Dessau-Roßlau. Er will geschäftliche Beziehungen knüpfen, sein Land bekannter als Reiseziel machen, aber auch ausloten, ob junge Arbeitskräfte aus seiner Heimat den Fachkräftemangel in Deutschland lindern könnten.