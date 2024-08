Bei einem Wildunfall in Dessau ist am Montagabend, 19. August, ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden.

Wildtier quert in Mildensee plötzlich die Straße: VW landet bei Ausweichmanöver an Lichtmast

Wildunfall in Dessau

Mildensee/Mz - Bei einem Wildunfall in Dessau ist am Montagabend, 19. August, ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Dessau gemeldet.

Der Unfall hatte sich gegen 20.20 Uhr auf der Breitscheidstraße in Mildensee ereignet. Die 44-jährige Fahrerin eines VW hatte die Straße in Richtung Dessau befahren, als in Höhe des Ortsausgangs Mildensee ein Tier die Fahrbahn von rechts nach links querte. Beim Ausweichen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Lichtmast.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Nähere Angaben zum Tier konnte nicht gemacht werden.