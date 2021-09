Wilde Verfolgungsjagd in Dessau - 18-jähriger Autoaufbrecher flüchtet in Baumarkt

Blick in einen Baumarkt.

Dessau/MZ - - Ein Polizeieinsatz im Dessauer Globus-Baumarkt hat am Mittwochvormittag für größere Aufregung gesorgt.

Gegen 10.15 Uhr war es auf dem Parkplatz eines Gartenvereins in der benachbarten Weststraße zu einem Diebstahl aus einem Dacia gekommen. Zwei inzwischen namentlich bekannte 18- und 29-jährige Männer hatte sich an dem Auto zu schaffen gemacht, einer der Männer gelangte sogar ins Fahrzeuginnere. Dabei wurde er durch einen Zeugen beobachtet. Dies bemerkten die beiden Diebe und flüchteten.

Der 29-jährige Mann konnte in unbekannte Richtung entkommen. Der 18-Jährige flüchtete in den nahe gelegenen Globus-Baumarkt. Dort konnte er am Ende von herbei gerufenen Polizeibeamten gestellt werden. Die aus dem Fahrzeug entwendeten Gegenstände wurden dem Fahrzeugnutzer zurückgegeben.