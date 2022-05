Wieso das Liborius-Gymnasium in Dessau Funkkontakt zur Antarktis aufgenommen hat

Dessau/MZ - Der Jubel in der Aula des Liborius-Gymnasiums am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr war groß, als sich am anderen Ende der Leitung ein Forscherteam der deutschen Antarktis-Station „Neumayer III“ meldete. Immerhin 13.711 Kilometer trennen das Gymnasium im Dessauer Zentrum von der Station ganz im Süden der Erde, im ewigen Eis des Südpols.

Die Amateurfunk-AG des Liborius und verschiedene Physik-Leistungskurse der Schule haben es sich zur Aufgabe gemacht, mittels Funktechnik den Kontakt in über 13.711 Kilometern Entfernung herzustellen. „Über ein Jahr haben wir auf diesen Moment hingearbeitet und und uns gefreut“, sagt Kathrin Home.

Zusammen mit ihrem Mann Jens Home leitet sie die Amateurfunk-AG der Schule. Beide unterrichten Physik, Mathematik, Informatik und Astronomie am Liborius-Gymnasium. Vor rund dreieinhalb Jahren erregten sie schon einmal Aufsehen, als ihre Schützlinge im Oktober 2018 Kontakt zur internationalen Raumstation ISS aufnahmen und für zehn Minuten dem damaligen Kommandanten, Alexander Gerst, von der Aula ihrer Schule aus Fragen zu seinem Leben im All stellen konnten.

Funkkontakt war komplizierter herzustellen als zur ISS

„Von den technischen Herausforderungen her ist da der Kontakt zur Antarktis noch einmal ein bisschen schwieriger“, so Jens Home. Denn Funkwellen bewegen sich linear. Der Kontakt zur damals rund 400 Kilometer über dem Dach des Liborius schwebenden ISS verlief in dieser Hinsicht weniger spektakulär als der Funkkontakt in die Antarktis. Die Erde ist nun mal rund. Die linearen Funkwellen würden irgendwo im Nirgendwo versanden. Um die Erdkrümmung zu überwinden, müssen die Funkwellen über Satelliten zu einem Trägersatelliten im All gefunkt und von dort in die Antarktis geschickt werden. Deshalb zierten am Dienstag verschiedene Satelliten den Schulhof und die Aula. Dazu kam noch jede Menge Funktechnik.

Per Satelit kommunizierten die Schüler mit den Forschern. (Foto: Thomas Ruttke)

Über 20 Fragen stellten Kathrin und Jens Home sowie verschiedene Schülerinnen und Schüler rund eine Stunde lang vor rund 100 Mitschülern, Gästen und Pressevertretern den vier deutschen Forschern im ewigen Eis. Auf jeden Fall war das Wetter rund um die deutsche Forschungsstation in der Antarktis zur Ortszeit gegen 11 Uhr sonnig, mit blauem Himmel, bei angenehmen minus 4 bis minus 6 Grad Celsius. So sieht dann auch ein perfekter Sommertag im ewigen Eis aus. Denn jetzt ist dort die wärmste Zeit des Jahres. Im Juni, Juli, August, kann es dagegen rund um die deutsche Forschungsstation ziemlich ungemütlich werden. Dann gibt es nur ein paar Stunden Tageslicht und die Temperaturen können auf bis zu -70 Grad Celsius fallen.

Leben und arbeiten auf der Station bedeutet vor allem Isolation

Rund ein Jahr harren die vier deutschen Forscher in der Antarktis schon aus. Am 15. Februar beginnt die Heimreise. Es liegen aufregende Monate hinter der Informatikerin Theresa Thoma, der Luftchemikerin Linda Ort, dem Meteorologen Paul Ockenfuss und dem Geophysiker Timo Dornhöfer. Mit Unterwassermikrofonen wird die Tierwelt erkundet. Pinguine werden beobachtet, regelmäßig Luftproben entnommen, Wetterdaten aufgezeichnet und die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen über lange Strecken beobachtet, um unter anderem Naturkatastrophen besser vorherzusagen.

Funkkontakt zur Antarktis (Grafik: MZ/Büttner)

Leben und arbeiten auf der Station bedeutet vor allem Isolation. Damit kommen die Forscher nach eigenem Bekunden gut zurecht. „Wir sind als Team zusammengewachsen. Man kann sich aus dem Weg gehen und zur Not auch mal raus“, so Theresa Thoma.

Doch gestalten sich Spaziergänge in der Antarktis ganz anders. „Es sind unbedingt ein Funkgerät oder GPS mitzunehmen. Durch die Schneeverwehungen kann auch schon bei kurzer Entfernung von der Station die Orientierung verloren gehen“, erzählt die Informatikerin Thoma. Kein Thema für die insgesamt siebenköpfige Crew ist dagegen Corona. „Durch unsere isolierte Lage haben wir keine Infektionen auf der Station“, erläutert der Meteorologe Paul Ockenfuss.

Paula stellt eine Frage über Funk. (Foto: Thomas Ruttke)

Nach einer Stunde ist der fast störungsfreie Kontakt in die Antarktis beendet

Die baldige Rückkehr in die Zivilisation wird daher ambivalent gesehen. Einerseits freut man sich auf das Wiedersehen mit den Familien und den gewohnten Alltag. Andererseits lässt man klare Luft, fast unberührte Natur, spektakuläre Sonnenaufgänge sowie Polarlichter am Horizont und Pinguine in Sichtweite zurück. Nach einer Stunde ist der fast störungsfreie Kontakt in die Antarktis beendet und alle Beteiligten über den Erfolg erleichtert. „Das war wieder eine aufregende Aktion. Die nächsten sind schon in Planung“, so Jens Home.

So soll in absehbarer Zeit Kontakt zu einem Amateurfunker in Namibia aufgebaut werden, der dann etwas über die dortige Flora und Fauna erzählt.