Wieder über 400 Autofahrer auf der A9 bei Dessau geblitzt - Spitzenreiter 63 km/h zu schnell

Ein Blitzer am Straßenrand.

Dessau-Rosslau/MZ - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Freitag und Sonntag wieder zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, bei denen über 400 Autofahrer geblitzt wurden.

Am Freitag wurden 7.704 Autos gemessen. Bei erlaubten 120 km/h wurden 143 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter hatte 166 km/h. Am Sonntag fuhren insgesamt 11.111 Fahrzeuge am Blitzer vorbei. Hier waren 277 Autofahrer zu schnell. Der Schnellste wurde mit 183 km/h unterwegs.