Inhalte Der Reichsbürgerszene vorgetragen Wieder mehr Andrang auf Dessauer Montagsdemo - Handwerksmeister Krökel spricht über Ukraine

Am Montag haben sich nach langer Zeit wieder mehr Demonstranten auf dem Marktplatz in Dessau versammelt. Rund 150 Teilnehmer protestierten gegen Waffenlieferungen an die Ukraine - unter anderem.