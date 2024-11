Zu einem Laubenbrand in der Kleingartenanlage Küchengarten ist die Berufsfeuerwehr am Donnerstag gegen 0.30 Uhr alarmiert worden.

Wieder Laubenbrand im „Küchengarten“ in Dessau: Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag im Einsatz

Dessau/MZ. - Zu einem Laubenbrand in der Kleingartenanlage Küchengarten ist die Berufsfeuerwehr am Donnerstag gegen 0.30 Uhr alarmiert worden. Der Feuerschein über der Gartensparte war bereits bei der Anfahrt zu sehen. Bei der Ankunft wurden die Feuerwehrleute von zwei Gartenfreunden in Empfang genommen und eingewiesen. Bei der Lageerkundung wurde festgestellt, dass eine Laube in Vollbrand stand, eine zweite an der Außenfassade brannte und eine weitere Laube schon im Dachbereich Feuer gefangen hatte.

Die Brandbekämpfung wurde mittels zweier C-Rohre durchgeführt, um einerseits die Nachbargebäude zu schützen und anderseits das eigentliche Brandobjekt zu löschen. Da die Brandlast in der Laube nicht sehr groß war, wurde das Feuer schnell gelöscht. An den anderen beiden Lauben entstand nur geringer Schaden an der Außenfassade. Gegen 2.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Süd mit sechs Fahrzeugen und 18 Kameraden sowie ein Streifenwagen der Polizei. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Im „Küchengarten“ hatte es bereits mehrfach Feuerwehreinsätze gegeben. So ist im August ein Schuppen ausgebrannt und im Januar 2022 brannte nachts eine Laube und drohte das Feuer auf die benachbarte Laube überzugreifen.