Die Sanierung bei der Kita Buratino in Meinsdorf soll weitergehen. Eine Ersatzkita ist in Roßlau gefunden worden.

Meinsdorf/MZ. - Nach zwei Jahren Baustellen-Stillstand bei der Teilsanierung der Integrativen Kindertagesstätte „Buratino“ Meinsdorf stehen jetzt die Zeichen immer deutlicher auf Fortschritt. Der zum zweiten Mal novellierten - und teurer gewordenen - Maßnahme haben in dieser Woche nach dem Finanzausschuss sowohl der Ortschaftsrat Roßlau als auch der Bauausschuss des Stadtrates einstimmig zugestimmt. In der Beratungsfolge steht nun noch nächste Woche das Votum von Sozialausschuss und Jugendhilfeausschuss an, ehe der Stadtrat Dessau-Roßlau am 11. Dezember entscheidet.