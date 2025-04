Dessau/MZ. - Wer am Schenkenbusch in Haideburg einen langen Hals macht, kann mitten im Frühling schon Neues erspähen vor der großen Fläche des Waldbades. Das Freibad in privater Trägerschaft von Lutz Büttner und seiner Ehefrau Kerstin steckt mitten in der Saisonvorbereitung für 2025.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.