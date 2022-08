Städtisches Klinikum in Dessau Wie ein kleines Schirmchen fürs Herz Patienten vor Schlaganfällen schützen soll

Das Kardiologenteam am Städtischen Klinikum in Dessau führt eine neue OP-Methode ein. Mit dieser Hilfe wird die etablierte Schlaganfallversorgung am Altener Krankenhaus komplettiert.