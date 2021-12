Wie Dessau-Roßlau gleich mit mehreren Aktionen im Ahrtal hilft

Dessau/MZ/AGE - Kurz vor Weihnachten hat das hochwassergeschädigte Ahrtal gleich mehrfach Unterstützung aus Dessau-Roßlau erhalten. So spendete der Förderverein der evangelischen Grundschule Dessau 1.000 Euro an den Förderverein der Grundschule in Bad Neuenahr. Die Partei Die Linke schickte am vierten Adventswochenende Spielsachen ins Ahrtal.

Zum diesjährigen Martinsfest hatte der Förderverein der Evangelischen Grundschule Dessau einen Spendenaufruf an die Eltern und Vereinsmitglieder gestartet. „Dieser Zeitpunkt wurde bewusst gewählt, um im Sinne von St. Martin mit den Kindern, Eltern und Lehrern in Bad Neuenahr zu teilen“, sagte Alexander Schwarzkopf, Vorsitzender des Fördervereins der Schule in Dessau. Er ist sicher: „Unsere Geldspende kann helfen, ein Stück der Normalität an der Ahr zurückzugewinnen.“

Vor knapp fünf Monaten hatten sich einige Flüsse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in reißende Fluten verwandelt

Vor knapp fünf Monaten hatten sich einige Flüsse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in reißende Fluten verwandelt. Durch den aktiven Einsatz eines Dessauer Fluthelfers hat der Förderverein der Evangelischen Grundschule von der katastrophalen Situation in der Grundschule Bad Neuenahr erfahren und schließlich Kontakt zum dortigen Förderverein aufgenommen. Die Schule wurde schwer vom Hochwasser an der Ahr getroffen. Zwar wurde einiges oberflächlich aufgeräumt, so schilderte Schwarzkopf, dass Leben und der Schulbetrieb mittlerweile weitergehen, doch fehle es nach wie vor an vielem, was vor der Flut selbstverständlich war.

Der Transporter fürs Ahrtal wird beladen. Dabei halfen Karin Stöbe und Joachim Pätzold. (Foto: Ehlert)

Auch die Dessauer Linke, sowohl die Stadtratsfraktion als auch der Stadtverband schickten einen Weihnachtsgruß ins Ahrtal. Dort wurden die Kinder zum vierten Advent mit Spielsachen überrascht, schildert Linken-Stadträtin Heidemarie Ehlert. „Wir suchten uns Ansprechpartner vor Ort und organisierten mit Marion und Wolfgang Huste aus dem Kreisverband Die Linke Ahrtal einen Adventsmarkt für die Kinder am 19. Dezember.“

Dass all die Spielsachen von Dessau ins Ahrtal gelangen konnten, das ist den Dessauer Stadtwerken zu verdanken

Dass all die Spielsachen von Dessau ins Ahrtal gelangen konnten, das ist den Dessauer Stadtwerken zu verdanken. Das Unternehmen stellte ein Fahrzeug für den Transport zur Verfügung. Die Kinder konnten sich über ein Fahrrad, eine Ritterburg, eine Autorennbahn, Puppenwagen, Puppen, Autos, Spiele, Puzzle, Bücher und Plüschtiere freuen.