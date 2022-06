„Widerlich“ - Landes-Grüne reagieren auf homophobe Äußerungen von Dessauer AfD-Stadtrat

Christopher Street Day in Halle

Dessau-Rosslau/MZ - Die homophoben Äußerungen von AfD-Stadtrat Michael Frisch am Dienstag im Finanzausschuss haben inzwischen auch über die Stadtgrenzen hinaus Empörung ausgelöst. Der Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Dennis Helmich, verurteilte die Äußerungen am Freitag per Pressemitteilung als „widerlich, diskriminierend und zutiefst menschenfeindlich“.