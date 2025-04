Debatte im Hauptausschuss „Wer mit so einer Vorlage kommt, macht Fronten auf“ - Hitzige Debatte zur Gender-Verbots-Vorlage der CDU

Die CDU bringt eine Beschlussvorlage zum Gendern ein, will eine Klarstellung zur deutschen Rechtschreibung in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau erreichen und erntet größtenteils Unverständnis im Hauptausschuss: „Wer mit so einer Vorlage kommt, macht Fronten auf“.