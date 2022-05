Wer folgt auf Brigitte Mang? Direktorenposten der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ist ausgeschrieben

Er redet fließend Englisch, kennt sich aus in der Gartendenkmalpflege und hat Erfahrungen in der Personalführung: Der britische Thronfolger Prinz Charles - hier 2019 in Wörlitz - besitzt einige Eigenschaften, die von einem Gartenreichdirektor erwartet werden. Hinter ihm Stiftungsdirektorin Brigitte Mang und Ministerpräsident Reiner Haseloff.

(Foto: dpa)