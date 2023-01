Dessau/MZ - Können sie ihrem Affen noch Zucker gegeben? Nach zwei Jahren der Abstinenz stand am Samstag im Stadtwerke-Saal die Frage im Raum, ob die Walderseser die Corona-Zeit unbeschadet überstanden haben und ob sie es nach so langer Zeit noch können: Tanzen, singen, frotzeln über die Welt im großen und kleinen. Und es dabei schaffen, ihr Publikum mit einer unterhaltsamen Show mitzunehmen in die wenigen verbleibenden närrischen Tage bis zum Rosenmontag am 20. Februar. Die Antwort lautet: Ja. Die WCC-Narren wurden voll und ganz ihrem diesjährigen Motto gerecht. Das hieß: „Wenn wir dürfen - können wir.“ Im Vorab hatte WCC-Präsident Rolf Rätzer gemeint: „Wir wünschen uns, dass wir für ein paar Stunden diese bekloppte Zeit vergessen.“

