Wenn drei Voraussetzungen stimmen: Digitale Wohnsitzanmeldung jetzt in Dessau-Roßlau möglich

Ein neuer Adressaufkleber für den „Perso“ wird per Post geschickt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Wer Dessau-Roßlauer werden will, muss dafür ab sofort nicht mehr zwingend das Rathaus besuchen, sondern kann auch digital zur Steigerung der Einwohnerzahl beitragen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die elektronische Wohnsitzanmeldung seit dieser Woche freigeschaltet. Dessau-Roßlau ist damit eine von zehn Test-Kommunen in ganz Deutschland, die im Zuge der Umsetzung des „Onlinezugangsgesetzes“ die neue Möglichkeit erprobt.

Für Bürger entfällt damit die Terminvereinbarung und eine eventuelle Wartezeit im Rathaus. Allerdings gibt es einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die Anmeldung am PC ist nur möglich für Volljährige, die innerhalb von Sachsen-Anhalt umziehen. Sie brauchen einen gültigen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion und müssen die Pin zu ihrem Ausweis griffbereit haben. Außerdem sind ein NFC-fähiges Smartphone mit installierter Ausweis-App und ein Nutzerkonto bei „Bund ID“ nötig.

Nach Eingabe der neuen Meldedaten prüft die Einwohnerbehörde den Antrag, was in der Regel drei Werktage dauert. Nach weiteren sieben Tagen erhalten die Nutzer per Post einen neuen Adressaufkleber, den sie selbstständig auf ihren Personalausweis oder Reisepass kleben.

Weitere Informationen und eine Anleitung zur elektronischen Ummeldung sind im Internet unter service.dessau-rosslau.de/de/elektronische-wohnsitzanmeldung-ewa.html abrufbar