Weltrekord-Versuch an Bietheschule in Roßlau - OB Reck übernimmt Schirmherrschaft

Die Roßlauer Schule will 10.000 Papiertiere falten. Und hat dabei prominente Unterstützung.

Dessau-Rosslau/MZ - 10.000 Papiertiere in einer Kette, die am Ende rund einen Kilometer lang ist und somit einen bestehenden Weltrekord einer Schule aus Argentinien knacken soll: Mit dieser Kampfansage hat sich die Bietheschule in Roßlau bei den „Guinness World Records“ angemeldet. Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck unterstützt das Projekt und hat dafür Ende vergangener Woche auch die Schirmherrschaft übernommen.

Damit es nicht beim Versuch bleibt, werden nun schon seit Tagen in Roßlau Papiertiere gefaltet und gestaltet, damit keines dem anderen gleicht. Der Tierpark Dessau ist ebenfalls als Ideengeber und im September als Austragungsort im Boot und hat alle 105 Tierarten des Tierparks zum Nachbasteln vorgeschlagen.

Zum Gelingen soll dann auch die gebastelte Maus des Oberbürgermeisters beitragen, die er unter Anleitung der Schülerdelegation aus der Bietheschule im Rathaus Dessau kreiert hat.