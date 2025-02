Künftig will der Tourismusverband WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg mit Familien aus der Region werben. Was dahinter steckt und wo die Bilder zu sehen sein werden.

Dessau/MZ. - Elke Witt erinnert sich noch genau, „Wir suchten fröhliche Familien und wir haben sie gefunden“, sagt die Geschäftsführerin der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V., an ihr Publikum gerichtet. In dem kleinen Seminarraum der Jugendherberge Dessau-Roßlau haben sich an diesem Mittwoch an drei langen Tischen etwa 25 Erwachsene und Kinder eingefunden.