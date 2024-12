Ärger über Zustand in der Junkersstraße Weil der Gehweg zugewuchert und holprig ist: Anwohner haben in Dessau Angst vor Stürzen

Brigitte Pfitzner wohnt in der Altener Straße in Dessau und damit eigentlich an der Hauptstraße. Um dorthin zu kommen, muss sie aber Umwege auf miserablen Fußwegen laufen.