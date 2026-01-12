Beim Weihnachtsbaumfeuer auf der Burg Roßlau kommen winterbedingt dieses Jahr deutlich weniger Gäste. Der Förderverein dankt drei freiwilligen Helfern.

Weihnachtsbäume brennen auf der Wasserburg - Förderverein ernennt drei Ehrenmitglieder

Klaus Ritter( links) Manuela Niemann und Gerhard Steinbach erhalten die Ehrenmitgliedschaft sowie eine Urkunde und eine Vereinsjacke vom Förderverein der Burg Roßlau.

Roßlau/MZ. - Der Wall auf dem Burghof ist einen knappen Meter hoch und 15 Meter lang und tief eingeschneit. Mehrere Männer sind beschäftigt, ihn freizulegen. Schließlich kommt eine Plane zum Vorschein. Darunter: ein Tannenbaum neben dem anderen.