  4. Tradition in Roßlau: Weihnachtsbäume brennen auf der Wasserburg - Förderverein ernennt drei Ehrenmitglieder

Beim Weihnachtsbaumfeuer auf der Burg Roßlau kommen winterbedingt dieses Jahr deutlich weniger Gäste. Der Förderverein dankt drei freiwilligen Helfern.

Von Thomas Steinberg 12.01.2026, 09:38
Klaus Ritter( links) Manuela Niemann und Gerhard Steinbach erhalten die Ehrenmitgliedschaft sowie eine Urkunde und eine Vereinsjacke vom Förderverein der Burg Roßlau.
Klaus Ritter( links) Manuela Niemann und Gerhard Steinbach erhalten die Ehrenmitgliedschaft sowie eine Urkunde und eine Vereinsjacke vom Förderverein der Burg Roßlau. Foto: Thomas Ruttke

Roßlau/MZ. - Der Wall auf dem Burghof ist einen knappen Meter hoch und 15 Meter lang und tief eingeschneit. Mehrere Männer sind beschäftigt, ihn freizulegen. Schließlich kommt eine Plane zum Vorschein. Darunter: ein Tannenbaum neben dem anderen.