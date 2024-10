Aken/MZ. - Wegen der Sperrung der Elbbrücke in Dessau-Roßlau am Wochenende passen die Stadtwerke Aken die Zeiten der Elbefähre an. Sie verkehrt am Samstag, 12. Oktober, von 7 bis 20 Uhr und am Sonntag, 13. Oktober, von 9 bis 20 Uhr.

Die Fähre, die zwischen dem Akener und Steutzer Ufer pendelt, ist an diesen Tagen länger als sonst im Einsatz, um den höheren Bedarf abzudecken.

Die Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau ist von Freitag, 11. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 4.30 Uhr gesperrt. Weil auch die A-9-Auffahrt Coswig in Richtung München nicht nutzbar ist, drohen extrem weiter Wege.