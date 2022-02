Wegen des geplanten Kita-Neubaus - Parkplatz am MVZ in Dessau wird gesperrt

Parkplatz am MVZ in Alten wird gesperrt.

Dessau/MZ/Sal - Nach dem Spatenstich für die neue Betriebskita „Mäuseland“ des Städtischen Klinikums Dessau am Montag starten zeitnah die Bauarbeiten - mit Folgen für Autofahrer: Wie das Klinikum am Dienstag mitteilte, wird ab kommenden Montag durch die Arbeiten eine Parkplatzsperrung notwendig. Daher ist die Stellfläche am Auenweg/ Ecke Schochplan dann nicht mehr nutzbar. Die Sperrung bleibt laut Klinikum über die volle Bauzeit bestehen, also bis zum geplanten Abschluss der Arbeiten im zweiten Halbjahr 2023.

Das 850 Quadratmeter große Areal diene in der Zeit als Materiallager, heißt es. „Patienten des MVZ werden gebeten, die Parkflächen im Bereich der Gablenzstraße zu nutzen“, informiert ein Sprecher.

Für den Ersatzneubau seiner Betriebskita investiert das Klinikum insgesamt 6,7 Millionen Euro.