Wegen Corona - Grundschüler in Dessau-Roßlau werden per E-Mail oder per Telefon angemeldet

Dessau-Roßlau/MZ - Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2023/24 in allen Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau erfolgt in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Lage per E-Mail oder per Telefon. Das hat das städtische Schulamt mitgeteilt.

Die Anmeldung kann ab dem 21. Februar bis spätestens zum 4. März 2022 vorgenommen werden. Der Kontakt zur jeweiligen Grundschule unter Berücksichtigung der Schuleingangsbezirke kann in den Einrichtungen sowie im Schulamt unter der Rufnummer 0340 204-2040 erfragt werden.

Es gitl: Kinder, die bis zum 30. Juni 2023 das sechste Lebensjahr vollendet haben, müssen angemeldet werden. Kinder, die bis dahin das fünfte Lebensjahr erreicht haben, können angemeldet werden.