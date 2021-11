Wegen Corona - Auch St. Joseph Krankenhaus in Dessau erlässt einen Besucherstopp

Alexianer Krankenhaus in Dessau-Alten.

Dessau/MZ - Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung in der Region hat das Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Dessau am Montag einen generellen Besucherstopp für die Patienten seiner Stationen und der Tagesklinik erlassen. „Wir wollen unser Bestmögliches tun, um die Gesundheit unserer Patienten und Mitarbeitenden zu schützen“, sagte Alexianer-Regionalgeschäftsführerin Petra Stein in einer Pressemitteilung.

Angehörige können über die jeweilige Stationstelefonnummer oder über die Handynummer der Patienten Kontakt mit ihren Familienmitgliedern aufnehmen. Ausnahmeregelungen bestehen nach Angaben der Alexianer bei Schwerstkranken und wenn es aus medizinisch indizierten Gründen erforderlich ist.