Wegen Corona - „Anhalt Sport“ sagt Dessauer Hallenfußballturnier um den Ford Cup ab

Der Ford Cup in Dessau.

Dessau/MZ - Das traditionsreiche Dessauer Hallenfußballturnier um den Ford Geissel Cup im Januar 2022 in der Anhalt Arena fällt aus. Das hat der veranstaltende Verein „Anhalt Sport“ am Dienstag bekannt gegeben. Grund ist die Corona-Pandemie und ihre Folgen.

Der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt habe auf der Vorstandssitzung am 27. November mit Blick auf die Corona-Lage beschlossen, die Winterpause der Spielzeit 2021/22 vorzuziehen. Einen Spielbetrieb wird es vorerst nicht geben.

„Somit ist auch die Durchführung des Ford Geissel Cups in weite Ferne gerückt“, erklärte Ralph Hirsch, der Sportdirektor von „Anhalt Sport“, in einer Pressemitteilung. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Aber mit Blick auf die steigenden Zahlen und immer größer werdenden Vorkehrungen für Zuschauer und Teilnehmer steht Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis mehr.“

Resignieren wolle man aber nicht. Man arbeite an einer neuen Idee, die vielleicht im Sommer 2022 schon zum Tragen kommen könne. „Es lohnt sich, gespannt zu bleiben.“

Bisher gekaufte Karten werden zurückerstattet - an der Vorverkaufsstelle oder bei ticketmaster.de