Tennis, Squash, Badminton Wechsel im Sportpark Dessau: Was Annett Henkel und ihr Partner als neue Betreiber vorhaben

Annett Henkel und ihr Partner haben das Geschäft im Sportpark in der Kreuzbergstraße übernommen. Warum sie die große Indoorhalle schon zuvor kannten und was am Tag der offenen Tür am 26. Oktober los ist.