Wechsel beim Freundeskreis des Bauhauses Dessau: SPD-Politikerin rückt neu an die Spitze

Dessau/MZ. - Der Freundeskreis des Bauhauses Dessau hat einen neuen Vorstand und eine neue Vorsitzende. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die nach der alljährlichen Mitgliederversammlung am Wochenende im Bauhaus verschickt wurde.

Nach dem Ausscheiden von Jan Hofmann, der dem Verein sechs Jahre vorstand, verabschiedeten sich mit Joachim Liebig, Wolfgang Maas, Oliver Georgi und Saskia Lange weitere Vorstandsmitglieder, die sich teilweise anderen Aufgaben widmen wollen.

Als neue Vorsitzende konnte Katrin Budde, Mitglied des Bundestages für die SPD und Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Bundestag, gewonnen werden. Die langjährige Landes- und Bundespolitikerin aus Sachsen-Anhalt wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Budde hatte schon im Juli angekündigt, nicht wieder für den Bundestag kandidieren zu wollen.

Der Kreis der Freunde des Bauhauses hat eine lange Tradition. Walter Gropius gründete den Verein 1924 in Weimar. 2024 wurde das 100-jährige Bestehen gefeiert.

Neben Budde wurde als stellvertretende Vorsitzende die seit Jahren im Freundeskreis wirkende Ingeborg Arnold gewählt, vier weitere Mitglieder komplettieren den Vorstand. Die Direktorin der Stiftung Bauhaus, Barbara Steiner, ist qua Amt Mitglied des Vorstandes.

„Wir werden aktiv das Bauhaus unterstützen und im Jubiläum an der Seite des Bauhauses stehen“, kündigte der Verein in einer Pressemitteilung an. „Wir freuen uns, im Sinne unserer Satzung tätig sein zu dürfen.“