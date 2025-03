Dessau/MZ. - Robert Teufel wird für die neue Spielzeit 2025/2026 die Leitung der Sparte Schauspiel am Anhaltischen Theater übernehmen. Das hat das Theater mitgeteilt. Teufel folgt damit auf die bisherige Leiterin Sahar Rezaei.

Teufel studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2014 wirkt er als freier Regisseur an zahlreichen Theatern, unter anderem am Theater in Osnabrück, Bamberg, Paderborn, Regensburg und Freiburg sowie am Nationaltheater Mannheim, dem Staatstheater Karlsruhe, dem Schauspiel Frankfurt, dem Stadttheater Bremerhaven und am Landestheater Schwaben. 2021 war er Stipendiat des Deutschen Bühnenvereins und absolvierte die Weiterbildung Theater- und Musikmanagement an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 2021 bis 2024 war er Oberspielleiter an der Landesbühne Niedersachsen Nord.

Teufel blickt erwartungsfroh auf seine Zeit. „Ich freue mich sehr auf Dessau und das Anhaltische Theater“, sagte der 43-Jährige in einer Pressemitteilung. Dieses Haus habe eine beeindruckende Geschichte und viele bedeutende Theaterschaffende erlebt. „Ich möchte mit einem starken, spielfreudigen Ensemble das Schauspiel in der Stadt als einen wichtigen Ort der Stadtgesellschaft profilieren. Wir wollen das Publikum einladen, sich von uns unterhalten zu lassen und sich mit uns zu unterhalten. Theater sind Orte der Begegnung, des Austauschs und der Freude. Dahin soll's gehen!“