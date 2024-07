Dessau-Roßlau/MZ. - Die Tränen sind getrocknet, der Frust über einen nicht gegebenen Hand-Elfmeter, der Deutschland den Sieg im EM-Viertelfinale gegen Spanien kostete, ist bei manchem immernoch da. EM-Aus hin oder her, der Turnier hat nicht nur auf dem Platz zu Kuriositäten geführt, sondern auch abseits davon. Zum Beispiel im Roßlauer Wasserwerk.

Exklusiv für die MZ legten die Dessauer Stadtwerke ihre Wasserverbrauchszahlen für den 5. Juli, also den Tag, an dem ab 18 Uhr die deutsche Mannschaft spielte, offen. In der Grafik ist gut zu erkennen, wann die Halbzeit begann. Um 18.45 Uhr nämlich stieg der Wasserverbrauch der Stadt von rund 50 Kubikmeter/Stunde auf über 80 Kubikmeter/Stunde. In der zweiten Halbzeit lag er wieder auffallend niedrig, um nach Abpfiff auf fast 100 Kubikmeter zu steigen.