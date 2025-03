Neues Leben für ungenutzte Wohnetage „Was soll aus dir werden, Marianne?“ - So wird Haus in der Dessauer Mariannenstraße wieder belebt

Die Teilnehmer des „Summer of Pioneers“ haben in der Dessauer Mariannenstraße 23a geeigneten Ort für vielfältige kreative Nutzung entdeckt. Ehrenamtliche wollen das Haus nun etablieren. Am Wochenende ist dort ein Kleidertausch geplant.