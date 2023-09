In diesem Jahr kämpfen 21 Bewerber im Einstellungstest um einen Ausbildungsplatz bei der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau. Diesmal war ein 22. dabei: MZ-Reporter Oliver Müller-Lorey wollte wissen, was den Bewerben abverlangt wird.

Dessau/MZ - Am Ende geht es uns nur noch darum, irgendwie ins Ziel zu kommen. Mir und dem jungen Mann, der mich vor hundert Metern überholt hat und jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht und erhobenen Händen neben mir läuft, ankämpfend gegen seine Seitenstiche. Dass der Aufnahmetest für eine Ausbildung bei der Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr hart werden würde, hatte ich mir gedacht. Dass der Tag so anstrengend wird, hatte ich mir nicht vorstellen können.

Acht Stunden zuvor, auf dem Parkplatz der Feuerwache: Um 8 Uhr fahren viele Autos mit jungen Männern vor. Man nickt sich zu. Die Sporttasche über der Schulter und die Trinkflasche in der Hand verraten: Sie alle haben dasselbe Ziel. Die Stimmung ist angespannt, für einige der Männer ist es die Chance ihres Lebens. 21 Bewerber nehmen am einmal jährlich stattfindenden Einstellungstest der Berufsfeuerwehr teil. 21 plus einer. Und dieser eine bin ich.

Acht Stunden Selbstversuch

Ich will wissen, was werdende Berufsfeuerwehrleute können müssen, bevor sie ihre Ausbildung zum Brandmeister beginnen. Brand- und Katastrophenschutz-Amtsleiter Martin Müller hat nichts dagegen, dass ich außer Konkurrenz mitmache. Einzige Bedingung: Namen und Fotos der Bewerber dürfen nur nach Genehmigung in der Zeitung erscheinen, denn einige möchten nicht, dass ihre Arbeitgeber wissen, wo sie heute sind.

Zum großen Tag soll ich Sportzeug und Schwimmsachen mitbringen. Und noch eine Sache gibt mir Müller mit auf den Weg: „Wer sich nicht vorbereitet, hat eigentlich keine Chance.“ Na klasse, danke fürs Mutmachen!

MZ-Reporter Oliver Müller-Lorey macht mit beim Einstellungstest. Foto: Thomas Ruttke

Immerhin beginnt der Einstellungstest mit einer für Journalisten denkbar einfachen Disziplin: einem Diktat. Wort für Wort liest eine Frau eine Pressemitteilung vor, die wir aufschreiben sollen. Auch wenn die Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr keine Pflicht ist, hilft es, wenn man Wörter wie „Unterflurhydrant“ oder „C-Strahlrohr“ schonmal gelesen hat.

Nachdem Deborah Thomas, die normalerweise für den vorbeugenden Brandschutz zuständig ist, die Blätter eingesammelt hat, beginnt Teil zwei des schriftlichen Tests. Und der hat es in sich. Als ich das erste Blatt aus dem Karopapier-Bogen ziehe, rutscht mir mein Herz in die Magengegend. Genau so habe ich mich vor 15 Jahren in der Schule gefühlt. Dass es bei dem Test für mich um nichts geht, habe ich längst vergessen. Jetzt bloß nicht blamieren!

Mathe-, Physik- und Allgemeinwissensaufgaben

Auf einem halben Dutzend doppelt bedruckter Blätter reihen sich Mathe-, Physik-, Logik- und Allgemeinbildungsfragen aneinander. Mal muss ich reine Rechenaufgaben, mal komplexe Textaufgaben lösen. Zum Glück, denke ich, habe ich am Vorabend das schriftliche Multiplizieren geübt. Es geht um Fassungsvermögen von Schwimmbecken, sich drehende Zahnräder, Zahlenreihen, die logisch ergänzt werden müssen und Wasserfässer, die sich unterschiedlich schnell füllen. Dagegen ist die Frage nach einem berühmten Flugzeugbauer und Industriellen aus Dessau fast schon lachhaft. Nach eineinviertel Stunden heißt es : Abgabe. Einige Aufgaben sind bei mir unbearbeitet geblieben – zu wenig Zeit.

Auch Schwimmen gehört dazu. Der Test findet im Sportbad statt. Foto: Thomas Ruttke

Wie gut man beim Test abgeschnitten hat, wissen weder die anderen Teilnehmer, noch ich. Die Ergebnisse werden, wie alle anderen an diesem Tag, später ausgewertet. Müller, Thomas und die anderen Verantwortlichen schreiben Zeiten und Punkte auf ein Klemmbrett, ohne eine Miene zu verziehen. Dabei unterscheidet sich das Auswertungssystem von dem in anderen Berufsfeuerwehren. In Dessau gibt es keine Grenzwerte, ab denen Bewerber sofort ausscheiden. Eine schlechte Zeit im Schwimmen kann durch eine gute Leistung an der Klimmzugstange ausgeglichen werden. Wer im Diktat schwächelt, ist dafür vielleicht im Mathetest gut. „Niemand kann alles gut“, sagt Müller. Je nach Leistung ergibt sich pro Disziplin eine Platzierung der Bewerber. Wer am häufigsten auf den vorderen Plätzen steht, hat gute Chancen, in die zweite Runde im November zu kommen, in der ein Bewerbungsgespräch und ein praktischer Teil anstehen.

Leitersteigen ist Pflicht

Aber so weit bin ich noch lange nicht. Nach dem schriftlichen Teil geht es um körperliche Fitness – und Höhentauglichkeit. Im Hof der Feuerwache ist eine Drehleiter bis auf 30 Meter ausgefahren. „Wir möchten, dass sie dort hochsteigen. Oben wird ihnen ein Bild gezeigt, dass Sie sich bitte merken und dann wieder herunterkommen“, sagt Thomas.

Niemand kneift. Das, schätze ich, wäre dann nämlich doch ein Ausschlusskriterium. Der Aufstieg ist weniger schlimm als gedacht. An einem Seil gesichert steige ich in den Dessauer Himmel und versuche mir 30 Meter über dem Boden das Bild einzuprägen, was mir mittelmäßig gut gelingt. Bei einigen Fragen zurück am Boden muss ich raten.

Dass die eigentliche Hürde bei der Leiteraufgabe für mich nicht die Höhe, sondern mein Beinmuskel ist, lerne ich schnell bei der nächsten Übung. Wir sollen 30 Sekunden lang über eine niedrige Holzlatte springen – so oft wie möglich. Fällt die Latte runter heißt es, sie wieder aufzulegen, schwere Beine hin oder her.

Sprünge über die Latte sehen einfach aus, gehen aber ganz schön in die Beine. Foto: Thomas Ruttke

Bei den folgenden Fitnesstests – möglichst lange an einer Stange hängen, eine Art Liegestütz mit seitlichem Übergreifen, 200 Meter schwimmen und Streckentauchen fällt mir eines auf: Aus den fremden, schweigsamen Einzelkämpfern vom Morgen ist eine fast schon eingeschworene Gruppe geworden.

Konkurrenz feuert an

Selbst ich, obwohl ich ja nun wirklich nicht dazugehöre, werde angefeuert. Und auch die Konkurrenten untereinander geben sich Kraft. Besonders nötig ist die Unterstützung auf der Zielgeraden dieses harten Tages. In Feuerwehrautos werden wir in ein Waldstück gefahren, sollen erst 100 Meter sprinten und dann 3 Kilometer bis nach Kochstedt laufen. Es ist bereits Nachmittag, als sich die Gruppe, Arme und Beine schwer wie Blei, in Bewegung setzt. Und es ist kein Zufall, denke ich, während ich keuchend versuche, den Anschluss zu meinem Vordermann nicht zu verlieren, dass diese Disziplin ganz am Ende kommt. Beim Triathlon ist der Ausdauerlauf auch die letzte Disziplin. Weil nicht der Körper, sondern der Kopf nicht mehr will.

An diesem Nachmittag können wir unsere Köpfe alle überzeugen. Jeder erreicht das Ziel.

Die letzte Disziplin ist ein Drei-Kilometer-Lauf. Der zieht sich. Foto: Thomas Ruttke

Erst auf der Rückfahrt zur Wache, als ich darüber nachdenke, wie ich nachher mit dem Auto zur Redaktion fahre, kommt mir ein Gedanke, den ich den ganzen Tag über ausgeblendet hatte: Für mich geht es hier um nichts. Außer um ein paar neue Erfahrungen und Stoff für einen Zeitungsartikel. Für die jungen Männer, die mit mir geschwitzt haben, ist das anders. Bewerben durfte sich nur, wer zum Zeitpunkt der Einstellung am 1. April 2024 sein 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben wird. Da erinnere ich mich an ein Gespräch, das zwei Teilnehmer unter der Drehleiter führten. „Nächstes Jahr bin ich zu alt. Das ist meine letzte Chance“, sagte einer.