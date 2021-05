Was das Ende der Corona-Notbremse für Dessau-Roßlau bedeutet

Fünf Monate war die Gaststätte am Georgengarten geschlossen. Entsprechend groß ist die Freude, ab Freitag den Biergarten zu öffnen, sagte Inhaber Michael Fartak. Fartaks Frau Birgit deckt schon mal probehalber einen Tisch. Serviert werden im Restaurant vor allem Spargel und neuerdings auch Bowls.

Dessau-Roßlau - „Wir haben bis zuletzt gebibbert“, gesteht Dessau-Roßlaus Sozialdezernent Jens Krause. Gebibbert, dass die Doppelstadt es schafft, fünf Tage die Inzidenzzahlen unter 100 zu halten. Jetzt ist es geschafft. Ab heute gibt es für die Bürger ein Stück Freiheit zurück, die Bundesnotfallbremse ist außer Kraft. Welche Regelungen in der Stadt gelten, wird nachfolgend geklärt.

Werden Ausgangsbeschränkungen aufgehoben?

Es gibt derzeit keinen Grund, die Ausgangsbeschränkungen aufrecht zu erhalten, sagt Sozialdezernent Jens Krause. Jeder kann aus dem Haus gehen wann er will.

Wie viel Besuch darf ein Haushalt ab sofort empfangen?

Treffen können sich sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich jetzt zwei Haushalte. Der zweite Haushalt darf fünf Personen umfassen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Ab wann sind die Museen wieder geöffnet?

Naturkundemuseum und das Museum für Stadtgeschichte öffnen ab dem 2. Juni. Die Einrichtungen müssen wieder hochgefahren werden. Der Sozialdezernent erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass einige Museumsmitarbeiter derzeit die Arbeit des Gesundheitsamtes unterstützen. „Nach wie vor befinden wir uns in der Pandemie. Das Gesundheitsamt hat weiterhin eine Schlüsselstellung“, so Krause.

Dafür öffnet ab Donnerstag, 10 Uhr, das Technikmuseum „Hugo Junkers, täglich von 10 bis 16 Uhr. Voraussetzung ist eine Anmeldung (Tel: 0340/6611982).

Bauhaus und das Bauhaus-Museum bleiben vor Pfingsten geschlossen. „Wir gehen jedoch davon aus, dass wir beide Einrichtungen am ersten Juni-Wochenende wieder öffnen“, sagte Ute König, Sprecherin der Bauhaus-Stiftung. „Die Wiedereröffnung braucht einen gewissen Vorlauf, da externe Dienstleister wie beispielsweise der Wachschutz oder auch das Reinigungspersonal beauftragt werden müssen.

Wann öffnen die Bibliotheken?

Die Hauptbibliothek und die Ludwig-Lipmann-Bibliothek öffnen ab Donnerstag, 20. Mai. Eine Terminvergabe ist allerdings notwendig (Hauptbibliothek: 0340/2042347; Lipmann-Bibliothek: 034901/82885. Ausgenommen von der Terminpflicht ist die Rückgabe von entliehenen Medien. Die Verweildauer in den Einrichtungen ist auf eine halbe Stunde begrenzt.

Die Hauptbibliothek öffnet vorerst montags und freitags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, dienstags und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Lipmann-Bibliothek hat montags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Werden die Freibäder öffnen?

Der Krisenstab hat am Mittwoch das Hygienekonzept für das Freibad Roßlau bestätigt. Eine Öffnung der Anlage ist nun lediglich vom Wetter abhängig. Voraussetzung für die Öffnung von Freibädern sind laut Jens Krause Hygienekonzepte. Für das Bad in Rodleben stünde dieses noch aus. Ebenfalls für Waldbad und Adria.

Unter welchen Bedingungen dürfen Restaurants Gäste bewirten?

Bewirtet werden können Gäste in den Außenbereichen von Gaststätten. Sechs Personen dürfen an einem Tisch Platz nehmen. Anwesenheitslisten zur Kontaktnachverfolgung sind Pflicht. Und auch ein negativer Schnelltest ist Voraussetzung für einen Restaurantbesuch. Es gilt auch ein Selbsttest, der unter Zeugen durchgeführt wurde.

Kann man ohne Beschränkungen einkaufen gehen?

Es gilt weiterhin Click & Meet. Die Anzahl der Kunden sind an die Größe der Flächen der Handelsflächen gebunden. Schnelltests sind nicht mehr erforderlich.

Wann sind Vorstellungen im Anhaltischen Theater geplant?

Das Anhaltische Theater Dessau plant am Pfingstmontag, 24. Mai und am Samstag, 29. Mai jeweils um 17 Uhr das Große Haus zu öffnen. Bei den Konzerten „Sinfonietta 9“ können bis zu 100 Geimpfte, Genesene und negativ Getestete jeweils im Saal Platz finden. Für den Konzertbesuch bedarf es eines Nachweises für den Status Geimpfte/r oder Genesene/r. Alle anderen können einen zertifizierten negativen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist oder sich vor dem Theaterbesuch im Theater testen lassen. Hierfür muss im Vorfeld telefonisch der Sitzplatz/die Sitzplätze reserviert und gegebenenfalls ein Testtermin vereinbart werden. Die Apotheke am Bauhaus führt die Testungen vor der Vorstellung im Theaterrestaurant durch.

Die Theaterkasse nimmt Kartenwünsche aktuell nur telefonisch entgegen und ist unter 0340/2511333 von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr oder per Mail unter theaterkasse@anhaltisches-theater.de erreichbar. Die Abendkasse öffnet 1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn. (mz)