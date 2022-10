Warum Urlauber in ihrer Freizeit in der Muldaue Solitäreichen setzen können

Dessau-Rosslau/MZ - Sie zücken ihre Handys und halten fotografisch fest, wie einem Hirschkäfer ein „warmes Winterbett“ aus Mulch bereitet wird. Denn so ein Exemplar, so erzählen sie begeistert und fasziniert, sehe man nicht alle Tage. In Dessau-Roßlau schon – so man durch die schönen Landsparks oder durch die Heide streift. Doch die Gruppe, die am Mittwoch nördlich vom Luisium nahe der Saugartenallee mehrere junge Eichen setzte und nebenher den imposanten Hirschkäfer fand, stammt nicht aus der Gegend um Dessau-Roßlau, sondern aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Jede dieser Regionen hat ihre Besonderheit und einen klangvollen Namen mit typischen Vorkommen an Pflanzen und Tieren. Was im Gartenreich der Hirschkäfer ist, ist im Schwarzwald das Auerhuhn. Das Huhn ist durch den Verlust von geeignetem Lebensraum stark gefährdet.