Warum ein französischer Reporter für eine Reportage über Angela Merkel nun in Dessau recherchiert

Die drittgrößte französische Tageszeitung interessiert sich für Doppelstadt. Aber warum eigentlich? Und was hat das alles mit der scheidenden Bundeskanzlerin zu tun?

Dessau-Roßlau/MZ - Wenn Korrespondenten ausländischer Tageszeitungen für eine Reportage über die ausgehende Ära Merkel einen Schauplatz suchen, kommen einige in Frage: Berlin, wo die scheidende Bundeskanzlerin seit mehr als 15 Jahren die Geschicke Deutschlands lenkt oder die Uckermark, wo die spätere Bundeskanzlerin aufwuchs zum Beispiel. Und doch sitzt Christophe Bourdoiseau an diesem bedeckten Dienstagvormittag auf einer der Bänke der Gartenträume-Longue, in der Hand ein Notizbuch und einen Stift, und hört aufmerksam zu.