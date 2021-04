Warme Boxen für betagte Schulpferde - Hilfsaktion ermöglicht besonderes Bauprojekt

Rosslau - Nässe und Kälte können Nesso, Hassan, Lukas, Pedro und Benny nichts mehr anhaben, sie wohnen in kalten Nächten komfortabel. Für die Schulpferde des Reit- und Fahrvereins „Am Schäferberg“ - alle haben altersmäßig die 20 überschritten - haben die Mitglieder neue Pferdeboxen gebaut.

Geschafft hat das der Verein mit Unterstützung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und deren Aktion „Pack an, Mach mit! ... Deutschlands Reitvereine verschönern sich“. Die Roßlauer haben ihr Projekt „Neue Pferdeboxen für unsere Schulpferde“ eingereicht - und den Zuschlag bekommen. Der Globus Baumarkt in Dessau stellte ihnen als Premiumpartner der Aktion das Material im Wert von 1.000 Euro zur Verfügung.

Verein wollte Haltungsbedingungen für die Schulpferde verbessern

„Unser Ziel war es, die Haltungsbedingungen im Winter für unsere Schulpferde zu verbessern“, erklärt Katrin Meinhardt vom Vereinsvorstand. Mit der finanziellen Unterstützung der Aktion und der tatkräftigen Hilfe der Mitglieder sei das bestens gelungen. Inzwischen seien die Baumaßnahmen auch abgeschlossen. In eine vorhandene Halle wurden sechs helle, großzügige Pferdeboxen für die Schulpferde eingebaut.

Die Arbeiten hätten sich aufgrund der Coronasituation etwas schwierig gestaltet und länger gedauert, berichtet Meinhardt. Die Reiterliche Vereinigung hätte aber den Abrechnungszeitraum auf April 2021 verschoben, so dass am Ende doch alles gut klappte.

Akribisch wurde im Vorfeld der zeitliche Ablauf der Bauarbeiten geplant. Nachdem das Material im Globus Baumarkt besorgt und die Baustelle eingerichtet war, konnte es losgehen. Die Wand der Stallgasse wurde verkleidet, der Boden begradigt und die Trennwände gemauert. Insgesamt haben sich 18 Kinder und Jugendliche und zwölf erwachsene Vereinsmitglieder an der Umsetzung der Maßnahme beteiligt. Fünf Eltern und Freunde des Vereins waren ebenfalls fleißige Helfer. Aufgrund der Covid-Pandemie konnten leider während der Bauphase keine gemeinsamen Arbeitseinsätze geleistet werden, berichtet Katrin Meinhardt. Vereinsmitglieder, Eltern und Freunde leisteten insgesamt 146 ehrenamtliche Stunden, um dieses Projekt umzusetzen.

Der Roßlauer Reit- und Fahrverein hatte bereits 2019 mit Hilfe der Aktion „Pack an, Mach mit!“ ein Bauprojekt auf seinem Vereinsgelände umsetzen können. Damals haben sie den Unterstand des Reitplatzes aufgewertet.

Corona hat dem Vereinsleben zugesetzt - Die Mitglieder aber bleiben dabei

Corona hat auch das Vereinsleben Am Schäferberg gehörig auf den Kopf gestellt. Vieles kann nicht stattfinden. Was sich in der Vereinskasse bemerkbar macht. „Die finanzielle Situation ist schwierig, aber glücklicherweise haben wir Sponsoren und Eltern, die uns unterstützen“, sagt Vorstand Ulf Meinhardt. Auch seien bisher alle 50 Mitglieder bei der Stange geblieben. Neuaufnahmen fänden allerdings nicht statt. „Dazu ist die Entwicklung zu unsicher, wir wissen ja nicht, wann wir wieder Reitstunden geben können.“ (mz/syk)