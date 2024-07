In der Wallwitzburg wird in den kommenden Monaten die Einhausung der Treppe neu aufgebaut. Der Turm soll künftig durch ein ausgeklügeltes Zugangssystem rund um die Uhr betretbar sein.

Wallwitzburg bekommt historischen Treppenturm zurück - Steine waren in den 1950er Jahren „verschwunden“

Beliebtes Ausflusziel in Dessau

Dessau/MZ. - Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt bekommt ihr historisches Antlitz zurück: In den kommenden Monaten wird an die Wallwitzburg der historische Treppenturm wieder angebaut. Das Vorhaben haben der Vorsitzende des Wallwitzburg Vereins Martin Förster und der Zweite Vorsitzende, Michael Gerheim am Sonntag auf einem Baustellenfest im Beisein von Baudezernentin Jaqueline Lohde vorgestellt.